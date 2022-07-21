لأول مرة منذ عام 2011.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 0.5% في شهر يوليو.

وينتظر أن يتم رفع جديد في شهر سبتمبر بأكثر من 25 نقطة أساس إذا ما لم تستجب بيانات التضخم للتشديد الأوروبي.

كما تم رفع نسبة الفائدة على الاقتراض للمستوى 0 بعد أن كانت سالب 0.5%.