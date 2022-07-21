اخبار دوليه – موسكو: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم نتيجة ما يحدث!

محمد بن مسعود - الدمام - رأى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي،‭ ‬ديمتري‭ ‬مدفيديف،‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كدولة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تختفي‭ ‬من‭ ‬خريطة‭ ‬العالم،‭ ‬نتيجة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬فقدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬استقلالها‭ ‬وأصبحت‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬المباشرة‭ ‬للغرب‭ ‬الجماعي،‭ ‬واعتقدت‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬الناتو‭ ‬سيضمن‭ ‬أمنها‭. ‬ونتيجة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬قد‭ ‬تفقد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بقايا‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬وتختفي‭ ‬من‭ ‬خريطة‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناتو‭ ‬يواصل‭ – ‬خلافاً‭ ‬للمنطق‭ ‬والفطرة‭ ‬السليمة‭ – ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬روسيا،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬تهديداً‭ ‬حقيقياً‭ ‬للأمن‭ ‬العالمي،‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البشرية‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأوكرانيين‭ ‬سيحاكمون‭ ‬بالتأكيد‭ ‬عن‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬ضد‭ ‬شعبي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭.‬

توسيع‭ ‬الأهداف

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬وسّعت‭ ‬روسيا،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أهدافها‭ ‬لتشمل‭ ‬مناطق‭ ‬غير‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وحوض‭ ‬دونباس‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يتعرض‭ ‬للقصف‭.‬

وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬أراضي‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تمتد‭.‬

سيرغي‭ ‬لافروف‭ (‬أرشيفية‭ ‬من‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭)‬

كما‭ ‬برر‭ ‬لافروف‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬بوضع‭ ‬‮«‬جغرافي‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالوضع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مارس،‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬موسكو‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الشرق،‭ ‬بعد‭ ‬عدم‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف‭.‬

كذلك‭ ‬كشف‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬ومحطة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬تي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬روسيا‭ ‬العسكرية‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ (‬تشمل‭) ‬فقط‭ ‬جمهوريتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬الشعبيتين‭ (‬الانفصاليتين‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭) ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬منطقتي‭ ‬خيرسون‭ ‬وزابوريجيا‭ (‬في‭ ‬الجنوب‭) ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأخرى،‭ ‬والعملية‭ ‬متواصلة‭ ‬بثبات‮»‬‭.‬

تحذير‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬أيضاً‭ ‬إن‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬معنى‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬الاتصالات‭ ‬السابقة‭ ‬‮«‬كشفت‭ ‬فقط‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الإرادة‭ ‬لدى‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬لمناقشة‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بجدية‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬إمداد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬مثل‭ ‬راجمات‭ ‬الصواريخ‭ ‬الأميركية‭ ‬هيمارس،‭ ‬فإن‭ ‬الأهداف‭ ‬الجغرافية‭ ‬لروسيا‭ ‬ستتطور‭ ‬أكثر،‭ ‬‮«‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬السماح‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ (‬فولوديمير‭) ‬زيلينسكي‭ ‬أو‭ ‬خليفته‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أسلحة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أراضينا‭ ‬أو‭ ‬أراضي‭ ‬الجمهوريتين‭ (‬الانفصاليتين‭) ‬اللتين‭ ‬أعلنتا‭ ‬استقلالهما‭ ‬أو‭ ‬تريدان‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرهما‮»‬‭.‬