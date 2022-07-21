اخبار دوليه – منظمة الصحة: ندرس تصنيف جدري القرود حالة طوارئ عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬اجتماعا‭ ‬للجنة‭ ‬الخبراء‭ ‬المعنية‭ ‬بجدري‭ ‬القرود‭ ‬الخميس‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الزيادة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬تشكل‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬صحية‭ ‬عمومية‭ ‬تثير‭ ‬قلقا‭ ‬دوليا‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة،‭ ‬ستواصل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لوقف‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬وإنقاذ‭ ‬الأرواح‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ستكلّف‭ ‬لجنة‭ ‬الطوارئ‭ ‬هذه‭ ‬تقييم‭ ‬المؤشرات‭ ‬الوبائية،‭ ‬فيما‭ ‬ساء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14500‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الأميركية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ (‬سي‭ ‬دي‭ ‬سي‭).‬

98‭ % ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬هي‭ ‬لرجال

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬روزاموند‭ ‬لويس،‭ ‬الخبيرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬خارج‭ ‬إفريقيا‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬الرجال‭ ‬99‭ ‬‭% ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬98‭ % ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬يمارسون‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬رجال،‭ ‬خصوصا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬شركاء‭ ‬متعددون‭ ‬أو‭ ‬جدد‭ ‬أو‭ ‬مجهولون‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬أوصى‭ ‬غالبية‭ ‬الخبراء‭ ‬بألا‭ ‬يعلن‭ ‬تيدروس‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬صحية‭ ‬عمومية‭ ‬تثير‭ ‬قلقا‭ ‬دوليا‭.‬

لقاحات‭ ‬قليلة

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تعمل‭ ‬وكالة‭ ‬الصحة‭ ‬الأممية‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والخبراء‭ ‬لتعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬حول‭ ‬الفيروس‭.‬

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬نشهد‭ ‬اتجاها‭ ‬تنازليًا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان،‭ ‬فإن‭ ‬بلدانا‭ ‬أخرى‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تواجه‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات،‭ ‬وقد‭ ‬أبلغت‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬عن‭ ‬رصدها‭ ‬أولى‭ ‬الحالات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬تيسير‭ ‬الوصول‭ ‬فيها‭ ‬أضعف‭ ‬بكثير‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬التشخيص‭ ‬واللقاحات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تتبع‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭ ‬ووقفه‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭.‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بافارين‭ ‬نورديك‮»‬‭ ‬الدنماركية،‭ ‬وهي‭ ‬المختبر‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬لقاحا‭ ‬مجازا‭ ‬لمكافحة‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬طلبية‭ ‬بـ1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬جرعة،‭ ‬ستسلّم‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية‭ ‬لم‭ ‬تسمّها‭ ‬فيما‭ ‬طلبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬جرعة‭.‬

أوروبا‭ ‬بؤرة‭ ‬المرض

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اكتشاف‭ ‬أولى‭ ‬الإصابات‭ ‬بجدري‭ ‬القردة‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬بدأت‭ ‬العدوى‭ ‬بهذا‭ ‬الوباء‭ ‬تنتشر‭ ‬خارج‭ ‬بلدان‭ ‬وسط‭ ‬إفريقيا‭ ‬وغربها،‭ ‬حيث‭ ‬يستوطن‭ ‬الفيروس‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقد‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬أوروبا‭ ‬بؤرته‭.‬

وفي‭ ‬معظم‭ ‬الحالات،‭ ‬يكون‭ ‬المصابون‭ ‬رجالا‭ ‬يمارسون‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬وصغار‭ ‬نسبياً،‭ ‬ويعيشون‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬وفقا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

واعتبارا‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬سجل‭ ‬المركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬7896‭ ‬إصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭.‬

وكانت‭ ‬إسبانيا‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬مع‭ ‬تسجيلها‭ ‬2835‭ ‬إصابة،‭ ‬تليها‭ ‬ألمانيا‭ (‬1924‭) ‬وفرنسا‭ (‬912‭) ‬وهولندا‭ (‬656‭) ‬والبرتغال‭ (‬515‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬غالبية‭ ‬الحالات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬يمارسون‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬وتتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و50‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬الذي‭ ‬اكتشف‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1970،‭ ‬أقل‭ ‬خطورة‭ ‬وعدوى‭ ‬من‭ ‬الجدري‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1980‭.‬