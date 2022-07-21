اخبار دوليه – تركيا تكرر: لم ننفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في دهوك

محمد بن مسعود - الدمام - مرة‭ ‬جديدة‭ ‬نفت‭ ‬تركيا‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي،‭ ‬مولود‭ ‬جاويش‭ ‬أوغلو،‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬دهوك،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬9‭ ‬وإصابة‭ ‬23،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الفخ‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭.‬

‮«‬عرقلة‭ ‬الجهود‮»‬

كما‭ ‬صرح‭ ‬لقناة‭ ‬تي‭.‬آر‭.‬تي‭ ‬الإخبارية‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تستهدف‭ ‬دائماً‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬دهوك‭ ‬نفذه‭ ‬‮«‬إرهابيون‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬أردف‭ ‬أن‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬تركيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬لـ»عرقلة‭ ‬جهود‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬رويترز‭.‬

‮«‬خطوات‭ ‬لكشف‭ ‬الحقيقة‮»‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬تركيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتهامات‭ ‬بغداد‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬بأنها‭ ‬نفذت‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬منتجع‭ ‬جبلي‭ ‬في‭ ‬دهوك‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬أنقرة‭ ‬حزينة‭ ‬لسقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تولي‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحذر‭ ‬لتجنب‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬أو‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بالمواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬وغيره‭.‬

كما‭ ‬أردفت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬مستعدة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الخطوات‭ ‬لكشف‭ ‬الحقيقة‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬أوضحت‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتصريحات‭ ‬متأثرة‭ ‬بخطاب‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬ودعايتها‭ ‬والتعاون‭ ‬لكشف‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الوحشي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قولها‭.‬

‮«‬حق‭ ‬الرد‮»‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬9‭ ‬مدنيين،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬قتلوا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وأصيب‭ ‬23‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬طال‭ ‬منتجعاً‭ ‬سياحياً‭ ‬في‭ ‬زاخو‭ ‬بإقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬حمّلت‭ ‬بغداد‭ ‬تركيا‭ ‬مسؤوليته‭.‬

وإثر‭ ‬القصف،‭ ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬مجدداً‭ ‬انتهاكاً‭ ‬صريحاً‭ ‬وسافراً‭ ‬للسيادة‭ ‬العراقية‭ ‬وحياة‭ ‬المواطنين‭ ‬العراقيين‭ ‬وأمنهم‭ ‬باستهداف‭ ‬أحد‭ ‬المصايف‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬يحتفظ‭ ‬بحقه‭ ‬الكامل‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات،‭ ‬وسيقوم‭ ‬بكل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬شعبه‭ ‬وتحميل‭ ‬الطرف‭ ‬المعتدي‭ ‬كل‭ ‬تبعات‭ ‬التصعيد‭ ‬المستمر‮»‬‭.‬