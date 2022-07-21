من أجل مرضى السكتات الدماغية .. تعاون مشترك يجمع ” التخصصي بتبوك ” و ” التخصصي بالرياض “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

يواصل مستشفى الملك فهد التخصصي جهوده في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى , بعد نجاحه في تفعيل العلاج العاجل لمرضى السكتات الدماغية في نقلة نوعية للخدمة العلاجية على مستوى المناطق الشمالية والشمالية الغربية في المملكة , وقد تم الاتفاق مؤخراً مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض على تفعيل الاستشارات الطبية المباشرة بين المستشفيين فيما يتعلق بحالات السكتة الدماغية والجلطات .

وأوضح رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي وقائد مسار الجلطات بمنطقة تبوك الدكتور أحمد بن سالم الضاحي أنه تم الاجتماع مع الفريق الطبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي لمناقشة أوجه التعاون وخطط العمل , حيث سيتم بإذن الله تعالى تفعيل الاستشارات الطبية المباشرة للحالات الطارئة والحرجة كحالات تشوهات الشرايين الدماغية والجلطات الدماغية وهو ما يساعد بإذن الله تعالى في تقديم أعلى مسـتوى من الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين , وانسجاماً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

من جهته بين مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي انه بتوجيه ودعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتورغرم الله بن عبدالله الغامدي ومن منطلق التوسع في الخدمات الصحية التخصصية تلبية لاحتياجات المستفيدين من هذه الخدمات , يستعد مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الى افتتاح قسم العلوم العصبية ووحدة الجلطات الدماغية خلال الأيام القادمة مع مطلع عام 1444هـ , بعد أن تم تجهيز القسم بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر الطبية والفنية المؤهلة , الأمر الذي سيساعد في تخفيف المعاناة التي يواجهها المرضى وأسرهم جراء السفر خارج المدينة لتلقي العلاج في المراكز التخصصية الكبرى خارج المنطقة.

جدير بالذكر ان مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يضم ثمان مراكز تخصصية وهي مستشفى الملك فهد التخصصي وهي مراكز ( امراض وجراحة القلب ، السكر ، الأورام ، زراعة القوقعة ، الخلوع الولادية ، العيون ، جراحة السمنة ، الشيخوخة )