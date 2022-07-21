أمانة جدة تزيل 20 بسطة عشوائية ومصادرة 9 أطنان من الخضروات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
ضمن جهود أمانة محافظة جدة في رصد الظواهر السلبية التي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة واصلت الفرق الرقابية حملتها بنطاق بلدية المطار على الباعة الجائلين والتي أسفرت عن مصادرة 9 طن من الخضروات والفواكه.
وأوضح رئيس بلدية الفرعية فهد سعد الزهراني أن البلدية كثفت من حملاتها في عدد من أحياء النطاق والتي شملت حرم سوق الخضار المركزي، وذلك استمراراً لجهود الأمانة واستكمالاً لحملاتها المستمرة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في الأحياء حيث جرى مصادرة واتلاف 20 من البسطات العشوائية فيما جرى تسليم الكميات المصادرة من الخضروات للجمعية الخيرية، مضيفاً أنه تم عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات المواقع من أثر المخلفات.
وتؤكد أمانة جدة استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ومكافحة البيع العشوائي في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.
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