شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل كاملة حول أزمة باروندو مع منتخب مصر لكرة اليد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح مننخب مصر لكرة اليد في تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الفترة الماضية ليضيف المنتخب البطولة رقم 8 في تاريخه.

سبب أزمة باروندو مع منتخب مصر لليد

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين اتحاد اليد وباروندو المدير الفني الإسباني للفراعنة بسبب الاختلاف على عملية التجديد حيث يرغب اتحاد اليد تفرغ باروندو للمنتخب المصري وعدم تدريب أي فريق بجانبه.

ومن جانبه استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، بوضع شروط لاستمرار الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول.

وجه نظر اتحاد اليد المصري في موقف باروندو

على الجانب الآخر،أكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية لكرة اليد، إن الاتحاد اشترط على باروندو التفرغ التام لمنتخب مصر ومنحه فرصة كافية من أجل دراسة موقفه واتخاذ القرار بشكل نهائي.



ويتولى باروندو القيادة الفنية لفريق ميلسونجين الألماني منذ سبتمبر الماضي، بعدما وافق الاتحاد المصري لكرة اليدو وقتها على هذا مع تقييم التجربة بعد ذلك.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد قد نجح في التأهل إلى نهائيات بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بدولتي بولندا والسويد.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول في مجموعة تضم كلا من كرواتيا، المغرب صاحب برونزية بطولة إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.