شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم أهلي جدة يرفض التخلي عن الفريق بدوري يلو ويقرر التجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، قرر تجديد عقده والاستمرار مع الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وكان هيثم عسيري لاعب الفريق الشاب، على أعتاب الرحيل عن قلعة الراقي والتوجه إلى أحد الأندية على سبيل الإعارة، من أجل استمرار وجوده في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد عسيري

هيثم عسيري

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية"، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، نجحت في التوصل لاتفاق مع عسيري لتجديد عقده، على الرغم من الهبوط إلى دوري يلو، بالموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة: "عسيري مهاجم الفريق الشاب، منح موافقته للإدارة على عرض النادي لتجديد عقده، والاستمرار بين صفوفه حتى العودة مرة أخرى لمنافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

مدة توقيع عسيري مع الأهلي

وأضافت: "المهاجم الشاب سوف يوقع على عقود مع الراقي تربطه حتى صيف 2026، ليتم غلق ملف رحيله نهائيًا رغم محاولات الهلال والشباب الحصول على خدماته".

جاء خبر اقتراب عسيري من التجديد، رغم تأكيدات الصحافة السعودية، على اقتراب المهاجم من نادي الشباب، الذي يريد التوقيع معه بالموسم الجديد.

هيثم عسيري على أعتاب الشباب

وأكدت صحيفة "سبورت 24"، أن نادي الشباب يعد أبرز الأندية التي ترغب في التوقيع مع اللاعب، حيث عرضت التنازل عن المتبقي من قيمة صفقة علي مجرشي الذي انضم للأهلي في الموسم الماضي، من أجل إتمام الصفقة.

نجوم الأهلي تبحث الرحيل بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى

وبدأ لاعبو فريق أهلي جدة، البحث عن عروض للرحيل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، حيث طلب أكثر من لاعب السماح له بالمغادرة بالميركاتو الصيفي.

ويعد أبرز الأسماء التي ترغب في الرحيل عن الراقي، السوري عمر السومة وعبد الرحمن غريب وعبدالله حسون، الذين طالبوا المغادرة بشكل رسمي.

وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.