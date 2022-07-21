شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني يكشف حل سحري لخروج الهلال من أزمة منع القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الخبير القانوني عبدالله الشايع، عن الحل الوحيد أمام نادي الهلال السعودي، من أجل قدرته على تخطي أزمة منعه من القيد وإجراء تعاقدات الموسم الجديد.



غرفة المنازعات تعلن عن عقوبات ضد الهلال وكنو



وكانت غرفة فض المنازعات، أعلنت في وقت سابق عن منع النادي من القيد لفترتي تسجيل، على خلفية تجديد عقد محمد كنو لاعب الفريق، رغم توقيعه لنادي النصر في الفترة الحرة.

وتحدث عبدالله الشايع، عن الشرط الوحيد فقط من مركز التحكيم الرياضي، لقبول طلب التدابير الوقتية، المقدم من نادي الهلال، لمنع إيقاف القيد ولو بشكل مؤقت.



تأخر الحكم النهائي يخدم الهلال في تعاقداته

وكتب الشايع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا الشرط، يتمثل في احتمال تأخر الحكم النهائي في استئناف الهلال، ضد عقوبة المنازعات".

وجدد كنو عقده مع الهلال خلال يناير الماضي لمدة 3 مواسم مقبلة في الفترة الحرة، قبل أن يصدر النصر بيان رسمي يعلن خلاله عن توقيع اللاعب بشكل صحيح معه ويصعد الأمر.

وقررت غرفة فض المنازعات، إيقاف محمد كنو "4 أشهر، مع منع الهلال من التعاقدات فترتي تسجيل، وإلزام كنو والهلال، بسداد 27 مليون ريال إلى النصر بشكل تضامني.

تحرك هلالي لمنع إيقاف القيد



وبعد الحكم الصادر ضد الهلال وكنو، تحرك مجلس إدارة الزعيم بشكل سريع برئاسة فهد بن نافل، وقام بتقديم طلب إلى التدابير الوقتية، للسماح للفريق الأول لكرة القدم، بتسجيل صفقاته الجديدة، في الصيف الحالي.