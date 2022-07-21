مونديال أمانة عسير يسجل 253 فريق ويحتضن 1104 رياضي من 5 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
تُجرى مساء اليوم الخميس قرعة مونديال أمانة منطقة عسير ” النسخة الخامسة ” 2022م والذي يقام ضمن فعاليات صيف عسير لهذا العام على ملعب المشهد بأبها وبتنظيم من قبل أمانة عسير بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة فرق الهواة .
وحقّق المونديال في نسخته الحالية أرقاماً قياسية وغير مسبوقة على مستوى بطولات الأحياء بالمملكة بتسجيل 253 فريقاً تم اعتماد 32 فريقاً منها للمشاركة في هذا الموسم.
وجرى اختيار الفرق عبر لجنة استشارية تضم نخبة من الرياضيين يمثلون أندية منطقة عسير ومنظمي بطولات الأحياء وقدامى الرياضيين بالإضافة إلى ممثلين لرابطة فرق الهواة بفرعيها عسير وجازان .
و سيحتضن ملعب المشهد بمدينة أبها في النسخة الخامسة من المونديال الصيفي الأبرز 1104 شاب من 5 مناطق وهي منطقة عسير وجازان ونجران والباحة ومكة المكرمة ليجمع المونديال في صيف أبها أبناء الوطن من 19 محافظة بالإضافة إلى 27 مركز ، فيما ستدار البطولة تحكيمياً من قبل طاقم حكام معتمد من اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة عسير ، فيما تعد هيئة تطوير عسير من أبرز شركاء النجاح للمونديال الخامس و الذي يحظى بدعم ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وحرص امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم وتنفيذ برامج الشباب وأنشطتهم والاهتمام بها وتهيئة البيئة الصحية لممارسة هواياتهم المختلفة.
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