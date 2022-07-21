مفتي المملكة: لا يجوز «الجمع والقصر» في مطار حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أكد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عدم جواز الترخص برخص السفر «جمع وقصر الصلاة» في مطار حائل إذا كان يقع داخل الأحياء السكنية أو قريبا منها.

وفي رد على خطاب الاستفتاء من مفوض الإفتاء بمنطقة حائل الشيخ أحمد بن جزاع الرضيمان، حيال الجمع والقصر في مطار حائل كونه قريبا من المباني السكنية، ولجوء بعض المسافرين إلى قصر وجمع الصلوات، وإتمامها من البعض الآخر، قال المفتي آل الشيخ إن من أدركته الصلاة وهو مقيم في البلد فإنه يتم الصلاة ولا يجمع معها ما يجمع شرعاً.