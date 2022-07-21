أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمدينة بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس للمحكمة العامة بمدينة بريدة عبدالكريم بن سليمان التويجري.

وثمن سموه جهود المشايخ القضاة، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.