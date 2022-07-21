أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الرضيمان، الذي قدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
وبادله سموه التهنئة، معرباً عن شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده بالخير واليمن والبركات.
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