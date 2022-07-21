“الوحدة” يفاوض “الشلوي” لتجديد تعاقده

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الوحدة، قد قدّم عرضًا للاعبه محمد الشلوي لتجديد التعاقد معه بعد دخوله الفترة الحرة التي تُتيح له التوقيع لأي نادِ دون الرجوع لناديه الأصلي.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن نادي الوحدة قد عرض على اللاعب تجديد تعاقده حتى عام 2026 ولكن لم يحسم الشلوي موقفه بعد من الرحيل عن الوحدة أو التجديد.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب يلقى اهتمامًا من قبل بعض فرق دوري المحترفين، كما تواصل معه خالد العطوي المدير الفني لنادي القادسية لضمه لصفوف فريقه.
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Source akhbaar24
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