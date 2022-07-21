“الهلال” يستهدف ضم مدافع أجنبي حال تعليق عقوبة منع التسجيل

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الهلال، يعتزم التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ إذا تم تعليق عقوبة منع التسجيل.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن رغبة مجلس إدارة نادي الهلال تأتي بعد التشاور مع المدير الفني الأرجنتيني للفريق رامون دياز بعد النظر إلى المشاركات المتعددة للفريق في الموسم المقبل، وضغط المباريات المتوقع.

ويستعد فريق الهلال للخضوع للفحوصات الطبية قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في مدينة برمنجهام البريطانية، في الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري.

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Source akhbaar24

