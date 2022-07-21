رسميًا.. انضمام 4 أكاديميات وناديين لعضوية اتحاد الكرة

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أعلن اتحاد الكرة، اليوم (الخميس)، إصدرت اللجنة الفنية به رخصة تصنيف وانضمام عدد 4 أكاديميات خاصة، وناديين لعضويته.

وهي الخطوة التي تأتي ـ بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة ـ مواكبة مع برنامج “نافس” الذي أطلقه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والخاص بإصدار رخص للأكاديميات والأندية الخاصة، انطلاقًا من رؤية المملكة نحو توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على مستوى جميع مناطق المملكة.

وجاء إصدار رخص التصنيف للأكاديميات الأربعة وهي كل من أكاديمية الرؤية المحترفة، أكاديمية الليث الأبيض الرياضية وأكاديمية الجفن الدولية الرياضية وأكاديمية إيزوف، بعد أن استوفت الشروط والمعايير التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منح الرخص للأكاديميات والانضمام إلى الاتحاد.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى أنه تم منح الرخص لناديي الدمام ونادي المخواة وستتاح الفرصة للأكاديميات الأربع والناديين للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة بحسب الفئة العمرية المتاحة لدى كل منها.



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Source akhbaar24

