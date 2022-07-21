لتأهيل الشباب ونقل معرفة إعادة التدوير .. “سرك” تنهي المرحلة الأولى لبرنامج “المهارة”

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أنهت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، البرنامج التعريفي “المهارة”، لتأهيل سعوديين وسعوديات بإعادة التدوير وذلك لأول مرة في المملكة؛ وتحت إشراف استشاريين عالميين؛ ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارات الفنية ونقل المعرفة بالاقتصاد الدائري.

ويأتي هذا البرنامج كأحد أهداف “سرك” على مراحل عدة، لتأهيل أبناء الوطن بهذا التخصص الدقيق للفنيين وغير الفنيين وصولًا لـ 200 مؤهل من منسوبي “سرك” والشركات المملوكة والتابعة بالمعلومات الفنية اللازمة في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات والصناعات المرتبطة بهما.

وتُعد “سرك” إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف من خلال مشاريعها ومبادراتها وبرامجها الحالية إلى تأسيس قاعدة صلبة في قطاع إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بها في المملكة؛ كما قامت بتأسيس مجموعة من الشركات والاستحواذ على أخرى في قطاعات متعددة ومتخصصة في إعادة التدوير.

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Source almnatiq

