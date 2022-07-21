“العدل”: خدمة الموثّق تحقق أكثر من مليون عملية منذ انطلاقها في 2017

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أعلنت وزارة العدل أن خدمة الموثّق حققت منذ انطلاقها في عام 2017م أكثر من مليون عملية توثيقية، تنوّعت ما بين الإفراغات العقارية، والرهون العقارية، وإصدار الوكالات وفسخها، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، وتوثيق عقود الشركات.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الأفراد والشركات تجاوز أكثر من مليون مستفيد، من خلال العمليات التى تمت عبر 12 منطقة على مستوى المملكة.

وأشارت إلى أن خدمة الموثّق من أبرز خدمات الوزارة التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، إذ بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة .

وأبانت أن خدمة الموثّق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.



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Source akhbaar24

