محمد بن مسعود - الدمام - فتح مظاريف المناقصة الخاصة بتوريد الميازين المحورية في عدن

شهد اليوم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي – العاصمة عدن فتح مظاريف عطاءات المتقدمين بالمناقصة رقم “19” لعام 2022م لتوريد عدد من ميازين محطات الوزن المحوري.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

ويهدف الصندوق الى تفعيل وأنفاذ قانون الأوزان والأبعاد الكلية رقم “23” لعام 1994م ولائحته التنفيذية، وإعادة تشغيل محطات الأوزان المحورية في المناطق المحررة كمرحلة اولى مع تطويرها في المناطق الأكثر أهمية على الطرق الرئيسة.

هذا وشكلت قضية الأوزان المحورية لمركبات النقل إحدى القضايا الرئيسية في صيانة الطرق التي تكمن في الحمولة الزائدة للشاحنات والسيارات والآليات الثقيلة، فهي تشكّل خطرا على سلامة الطرق وسائر مستخدميها وتُلحِق مع تزايدها أضرارا في البنية التحتية للطرق وتقلل من عمرها ومستوى السلامة المطلوب، مما يشكل أعباء وتكاليف إضافية للقيام بأعمال الصيانة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.