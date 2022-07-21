أمريكا ترد على تصريحات روسيا بشأن “توسيع أهدافها” في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قللت وزارة الخارجية الأمريكية من أهمية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أهداف موسكو في أوكرانيا “تتوسع الآن إلى ما وراء منطقة دونباس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، يوم الأربعاء، إن تصريحات لافروف “تُظهر أن روسيا تتجه نحو ضم أراض أوكرانية، وهو الأمر الذي حذرنا منه، وهي بمثابة تذكير بالغرض والهدف النهائي من حرب روسيا غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا”.

وأضاف: “على الرغم مما سمعناه في الفترة التي سبقت هذه الحرب، فإنها تهدف لغزو الأراضي الأوكرانية، وهذا ما حذرنا منه قبل 24 فبراير/ شباط يوم بدء الحرب، وهذا ما قلناه باستمرار منذ ذلك الحين”.

وأشار برايس إلى تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا تعتزم ضم أجزاء من أوكرانيا.

وقال برايس إن الولايات المتحدة “لن تسمح بالضم الروسي لأوكرانيا دون اعتراض، ولن نسمح له بالمرور دون عقاب”.

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وأضاف: “سنعمل مع المجتمع الدولي للرد بشكل واضح وحاسم على أي جهد روسي للمضي قدما في هذا الضم الإقليمي”، لكنه لم يوضح كيف سيكون الرد.