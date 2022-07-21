شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر كلًا من البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري ومواطنه جيوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك على التشكيلة التي ستخوض نهائي كأس مصر للموسم 2020-2021.

ومن المُنتظر أن تنطلق صافرة بداية تلك المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك

وشهدت تدريبات الأهلي الاخيرة مفاضلة بين محمد هاني وكريم فؤاد في الجبهة اليمنى مع مفاضلة أخرى بين الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم في الخط الخلفي.

في الوقت الذي إختبر فيه سواريش إمكانية الزج باللاعب محمد شريف في مركز الجناح بدلًا من صلاح محسن قبل أن يستقر على العناصر الآتية:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر وحسام حسن وصلاح محسن.

في المقابل، يُنتظر أن يدفع فيريرا، بالتشكيل الآتي لنادي الزمالك: