شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس العرب للشباب اليوم الخميس 21 – 7 – 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - افتتحت يوم أمس الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2022 مباريات كأس العرب للشباب والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

مباريات اليوم من كأس العرب للشباب

البداية كانت بمواجهة المنتخب السعودي المستضيف الذي ضرب موريتانيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء سجلهم عبد الملك العبيري في الدقيقة الخامسة وعبدالله هادي رديف في الدقيقة الخامسة عشر في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وفي ثاني المباريات إستضافت ارضية ملعب غستاد نادي ضمك بخميس مشيط مواجهة المنتخب الاماراتي ونظيره المنتخب الاردني لحساب مباريات المجموعة الثانية وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

ويلعب اليوم المنتخب الجزائري أمام نظيره المنتخب اللبناني على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) لحساب مباريات المجموعة الثالثة وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًأ بتوقيت ام القرى.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة يستضيف المنتخب المصري نظيره المنتخب العماني على أرضية ملعب إستاد نادي ضمك بخميس مشيط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب اليوم الخميس

تنقل مباراة المنتخب الجزائري ونظيره اللبناني عبر قنوات KSA Sports 1 HD وقناة Al Iraqiya Sports HD بالإضافة إلى قناة الرابعة العراقية Alrabiaa Sport وهي نفس القنوات التي تتولى نقل مباراة مصر.