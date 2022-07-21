شكرا لقرائتكم خبر عن كروز أزول المكسيكي يقدم عرضًا لشراء فونيس موري من النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود رغبة لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروز أزول المكسيكي من أجل الحصول على توقيع الدولي الارجنتيني فونيس موري لاعب نادي النصر.

وقالت تلك المصادر أن النادي المكسيكي يسعى إلى ضم اللاعب سواء بصفة البيع النهائي أو على سبيل الإعارة بسبب الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها اللاعب الأرجنتيني فيما يخص الخط الخلفي وقدرته على الوقوف في وجه المهاجمين.

كروز أزول المكسيكي يقترب من خطف فونيس موري

وقالت شبكة "ESPN" أن النادي المكسيكي قدم عرضًا رسميًا للنادي السعودي للحصول على اللاعب الذي يتبقى له في عقده موسمًا واحدًا.

قبل أن تخرج وسائل إعلام لاتينية مؤكدة أن موري لا يمانع أن يذهب ويلعب في المكسيك أو أمريكا الجنوبية مع تخفيض راتبه السنوي.

ويتواجد اللاعب الارجنتيني خلال الفترة الحالية ضمن القائمة التي أعلنها رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر التي ستخوض معسكرًا في إسبانيا بداية من اليوم الخميس قبل أن يتم حسمه مصيره.

يُذكر أن إدارة مسلي آل معمر قد نجحت في التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي من نادي فياريال الاسباني مقابل عشرة ملايين يورو لكنه لم يقدم المطلوب منه.