شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل أهلي جدة عن ضم نجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقترب فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة من الحصول على توقيع واحد من نجوم نادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الرغم من هبوط الفريق لدوري يلو.

وسبق وأن فشل نادي اهلي جدة في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليهبط للمرة الأولى في تاريخه بعد أن احتل رفقاء عمر السومة المركز الخامس عشر

وجاء تعادل الراقي مع الشباب في الجولة الأخيرة سلبيًا دون أهداف ليفقد الفرصة الأخيرة في البقاء وسط الكبار.

أهلي جدة يقترب من خطف محمد قاسم

محمد قاسم

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة الرياض أكدت اليوم الخميس أن نادي أهلي جدة قد قدم عرضًا رسميًا لإدارة النصر من أجل الحصول على توقيع الظهير الأيسر محمد قاسم.

وسبق وأن إستبعد الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد للنصر قاسم من القائمة التي ستخوض المعسكر التدريبي في ماريبا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة أن أهلي جدة سيجد منافسة قوية للغاية مع فريق نادي الرائد الذي قدم هو الآخر عرض من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

يُذكر أن الأهلي قد حسم الصفقة الاولى لها بعد أن تعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي بالإضافة إلى اتفاقه مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو.