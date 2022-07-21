شكرا لقرائتكم خبر عن رغم منع القيد.. الهلال يستهدف ضم مدافع أجنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تعتزم التعاقد مع واحدة من الصفقات الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

الهلال يستهدف التعاقد مع مدافع أجنبي

الهلال

ويأتي اهتمام الهلال بضم تلك الصفقة في حالة تم الموافقة على طلب التدابير الوقتية الذي يقضي بتعليق عقوبة منع التسجيل التي صدرت مؤخرًا بحق الزعيم في قضية اللاعب محمد كنو والتي تم رفعها مؤخرًا لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

ويأتي سعي الإدارة إلى التعاقد مع مدافع أجنبي جديد بالتشاور مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني وذلك بالنظر إلى المشاركات الكثيرة التي يخوضها الهلال في البطولات المختلفة وضغط الموسم على اللاعب الدولي على البليهي مع إصابة متعب المفرج بالرباط الصليبي.

الهلال يستعد لإنطلاقة المعسكر الخارجي

يُذكر أن الهلال يستعد لإنطلاقة الموسم الكروي الجديد بمعسكر بعد غدٍ حيث ستغادر الكتيبة الزرقاء للمعسكر الخارجي في برمنجهام البريطانية يوم الثامن والعشرين من يوليو الجاري.