لا تزال متردّدا بشأن ممارسته؟ 5 مشاكل يساعدك المشي في حلها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

هل ممارسة المشي بمثابة نشاط تؤجّله طوال الوقت؟

وإذا كان الشعور بالتردّد لا يزال يراودك بشأن ممارسة المشي، وإضافته إلى روتينك اليومي، فيجب عليك معرفة أنه يحسّن من نوعية حياتك بشكلٍ كبير.

وأشارت وزارة الصحة “عش بصحة” بتغريدة على “تويتر” إلى المشاكل الصحية الشائعة التي يساعدك المشي في حلّها:

5 مشاكل يساعدك المشي في حلّها:

التوتر: يساعدك المشي لمدّة 15 دقيقة على تقليل مستوى التوتر، وخفض رغبتك في تناول السكريات نتيجة التوتر

يساعدك المشي لمدّة 15 دقيقة على تقليل مستوى التوتر، وخفض رغبتك في تناول السكريات نتيجة التوتر خطر الإصابة بسرطان الثدي: تقل خطورة الإصابة بسرطان الثدي حتّى 14% عند السيدات اللواتي يمارسن المشي لـ7 ساعات في الأسبوع، أو أكثر

تقل خطورة الإصابة بسرطان الثدي حتّى 14% عند السيدات اللواتي يمارسن المشي لـ7 ساعات في الأسبوع، أو أكثر ألم التهاب المفاصل: يحمي المشي من التهاب المفاصل، ويقوّي العضلات الدّاعمة، وخاصة مفاصل الرُكَب، والحوض.

يحمي المشي من التهاب المفاصل، ويقوّي العضلات الدّاعمة، وخاصة مفاصل الرُكَب، والحوض. أمراض البرد والزكام: المشي لـ5 أيام في الأسبوع لمدّة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم يعزّز المناعة، ويقلّل من الأعراض عند إصابتك بالبرد والزكام.

المشي لـ5 أيام في الأسبوع لمدّة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم يعزّز المناعة، ويقلّل من الأعراض عند إصابتك بالبرد والزكام. أمراض القلب والأوعية الدموية: يُقلل المشي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى الثلث.