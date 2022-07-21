بينهم إلهان عمر وكورتيز.. اعتقال 17 عضوًا ديمقراطيًا بالكونغرس بمحيط المحكمة العليا بأمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اعتقل عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين شاركوا في مظاهرة لحقوق الإجهاض أمام المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية.

ارتدى الأعضاء عصابات كتب عليها “لن نتراجع”، وساروا من مبنى الكابيتول إلى المحكمة.

في غضون دقيقتين من وصولهم، أصدرت الشرطة أمرًا لهم بـ”التوقف والكف”، وبعد 3 إنذارات، بدأت الشرطة بعمليات اعتقال، قائلة إن المتظاهرين كانوا يصدون الطريق بشكل غير قانوني.

تقول شرطة الكابيتول الأمريكية إنها اعتقلت 35 شخصًا، من بينهم 17 فردًا في الكونغرس.