استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الرئاسة الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي قد قدم استقالته اليوم.

جدير بالذكر أن ثلاثة أحزاب منضوية في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمس قالت إنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

وأفاد حزب “فورزا إيطاليا” (يمين وسط) و”الرابطة” (يسار متشدد) و”حركة خمس نجوم” الشعبوية مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل أزمة سياسية ستؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، ينتظر أن يقدم دراغي الخميس استقالته إلى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

وكان دراجي قد تولى رئاسة حكومة “وحدة وطنية” في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنّه قدّم في 14 يوليو استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.

واعتبر دراجي أن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها وتضم أطيافا تراوح من اليسار وصولا إلى اليمين المتطرف، لم تعد شرعية بعد مقاطعة حركة خمس نجوم التي تشهد خلافات في صفوفها وتدهورا في شعبيتها، في اليوم نفسه تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ.

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وأكد دراجي في خطابه أمام مجلس الشيوخ أن “الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفان ومصداقية”، مضيفا “هذا ما يطالب به الإيطاليون”.

ودراغي حاكم سابق للمصرف المركزي الأوروبي، وتظهر الاستطلاعات أن ثلثي الإيطاليين يتمنّنون أن يبقى “سوبر ماريو” على رأس الحكومة.