«ساما»: 85% نسبة الموظفين السعوديين في شركات التمويل.. بـ5039 موظفاً

محمد بن مسعود - الدمام - كشف البنك المركزي السعودي أن عدد الموظفين السعوديين في شركات التمويل يبلغ عددهم 5039 موظفا وموظفة من المواطنين، وذلك بنسبة 85% من إجمالي موظفي شركات التمويل البالغ عددهم 5933 موظفا.

جاء ذلك في التقرير السنوي الثاني الذي أصدره البنك عن أداء قطاع التمويل في السعودية، والذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021.

وكشف البنك المركزي السعودي في التقرير نسب التوطين في المستويات الإدارية لشركات التمويل، إذ بلغت نسبة التوطين في المبيعات 88%، والائتمان والمخاطر 87%، والمراجعة الداخلية 86%، والمالية 69%، والموارد البشرية 95%، وأنظمة المعلومات 65%، والعمليات 83%، وقطاعات أخرى بنسبة 89%.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2021م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل، ويُمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي (من هنا).