زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مقاطعة سمر الشرقية بالفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات اليوم، مقاطعة سمر الشرقية والمناطق المجاورة لها بالفلبين. وأوضح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على بعد 18 كيلومتراً جنوب غربي بلدة هرناني، وعلى عمق 28 كيلومتراً. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. أخبار قد تهمك

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