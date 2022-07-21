“تقنية رفحاء” تبدأ استقبال طلبات الالتحاق لعددٍ من التخصصات الأحد القادم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
تبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، الأحد القادم، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً، في أقسام الكلية لتخصصات (الدعم الفني، والموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية).
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد المقبل لمدة خمسة أيام، من 25 إلى 29 -12- 1443هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: tvtc.gov.sa ، حيث سيجري قبول الطلبات إلكترونيًا.
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