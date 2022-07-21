تعاون “سعودي- مصري” في مجال “المواصفات والمقاييس والجودة”

محمد بن مسعود - الدمام - رأّس معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع للجنة الفنية “السعودية- المصرية” في مجال المواصفات والمقاييس، والاجتماع الثنائي مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المنعقدة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

واستعرض الاجتماع الرابع للجنة الفنية، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، منها بحث سُبل وآليات تعزيز التعاون الفني المشترك بين المملكة ومصر في المجالات ذات العلاقة، ومناقشة عدد من الموضوعات الفنية في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وعلامة الجودة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، كما نُوقشت التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، فيما يقع تحت مسؤوليات الجانبين.

وتناول الاجتماع الثنائي بين المواصفات السعودية ونظيرتها المصرية، تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الجودة وتطبيقاتها والممارسات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب التعاون لتطوير المواصفات القياسية ذات العلاقة.

وتأتي تلك الاجتماعات ضمن إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المُوقَّع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.