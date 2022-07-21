- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت شركة كيا موتورز طرح مركبتها الجديدة “ذا نيو سيلتوس” ، في الأسواق رسميًا ابتداء من يوم غد (الجمعة)، وهي أول نسخة محسنة لسيارة سيلتوس الرياضية للاستخدامات المتعددة صغيرة الحجم والتى طرحتها عام 2019.
وجاء هيكل السيارة المطورة بطول 4.3 م وعرضها 1.8 م وارتفاعها 1.6 متر والمسافة بين الإطارين 2.3 متر، وبألوان غامقة، بخلاف أناقة التصميم ودعمها بالتقنيات الحديثة لسهولة وسلامة الاستخدام.
وأشارت شركة كيا أن نموذجها الجديد يأتي بمحرك تربو سمارت ستريم بسعة 1,600 سي سي بالبنزين وهناك خيار لموديل بسعة 2,000 سي سي بالبنزين.
وأوضحت أنها ستعرض مقطع فيديو ترويجيا لسيلتوس الجديدة، مع عرض السيارة في مركز ويف للفنون في سيئول لمدة 3 أيام ابتداءً من الـ28 من الشهر الجاري.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بألوانها الغامقة وأناقة التصميم.. كيا تطرح “ذا نيو سيلتوس” غدًا في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.