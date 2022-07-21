بألوانها الغامقة وأناقة التصميم.. كيا تطرح “ذا نيو سيلتوس” غدًا في الأسواق

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أعلنت شركة كيا موتورز طرح مركبتها الجديدة “ذا نيو سيلتوس” ، في الأسواق رسميًا ابتداء من يوم غد (الجمعة)، وهي أول نسخة محسنة لسيارة سيلتوس الرياضية للاستخدامات المتعددة صغيرة الحجم والتى طرحتها عام 2019.

وجاء هيكل السيارة المطورة بطول 4.3 م وعرضها 1.8 م وارتفاعها 1.6 متر والمسافة بين الإطارين 2.3 متر، وبألوان غامقة، بخلاف أناقة التصميم ودعمها بالتقنيات الحديثة لسهولة وسلامة الاستخدام.

وأشارت شركة كيا أن نموذجها الجديد يأتي بمحرك تربو سمارت ستريم بسعة 1,600 سي سي بالبنزين وهناك خيار لموديل بسعة 2,000 سي سي بالبنزين.

وأوضحت أنها ستعرض مقطع فيديو ترويجيا لسيلتوس الجديدة، مع عرض السيارة في مركز ويف للفنون في سيئول لمدة 3 أيام ابتداءً من الـ28 من الشهر الجاري.

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Source akhbaar24

