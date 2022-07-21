الرئيس السريلانكي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

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المناطق_متابعات أدى الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريمسينجه اليوم (الخميس) اليمين الدستورية، بعد انتخابه أمس من البرلمان رئيساً للبلاد. وجرت مراسيم تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا في مجمع البرلمان في العاصمة السريلانكية سري جاياواردنابورا كوتي. وكان البرلمان السريلانكي، قد انتخب أمس (الأربعاء) ويكريمسينجه (73 عاماً) رئيساً للبلاد، حيث حصل على 134 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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