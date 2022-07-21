أسعار النفط تتراجع .. و برنت عند 106 دولارات للبرميل

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، حيث طغت مخاوف الطلب على الإمدادات العالمية المحدودة، بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية تقلص الطلب على البنزين خلال ذروة موسم القيادة الصيفي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (83) سنتا بنسبة (0.78%) لتسجل (106.06) دولارات للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (1.96) دولار بنسبة (1.88%) لتسجل (102.26) دولار للبرميل.

في السياق ذاته، تم اليوم الخميس، استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وذلك بعد انقطاعه بسبب أعمال الصيانة، التي أدت إلى انقطاع عمليات الضخ، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وكانت بيانات حكومية أمريكية، أظهرت أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات البنزين لـ3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن استئناف إنتاج الخام في عدة حقول نفطية، بعد رفع القوة القاهرة على صادرات النفط التي فرضت الأسبوع الماضي.

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Source almnatiq

