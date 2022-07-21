خبيرة تغذية: هذا هو الإفطار الأكثر فائدة للرجال

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عددت أخصائية التغذية الروسية، نوريا ديانوفا، أفضل أطعمة تكون أكثر فائدة للرجال في وجبة الصباح، كما استعرضت أربع أفكار لإعداد فطور صحي ولذيذ.

وذكرت “ديانوفا”، خلال مقابلة مع راديو سبوتنيك، أن وجبة الإفطار تعد أهم وجبة في اليوم، لذا فمن المستحسن أن تحتوي الأطعمة التي يتناولها الإنسان في الصباح على جميع العناصر الغذائية الرئيسية كالبروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف، وفيما يلي أبرز الوجبات التي نصحت بها:

البيض والخبز والخضراوات

قالت خبيرة التغذية إن الخيار السريع والصحي وميسور التكلفة للرجال هو تناول مزيج من البيض والخبز والخضراوات، مضيفة أن البيض يعد أحد أفضل البروتينات الحيوانية، كما أنه سهل الهضم وأرخص سعرًا مقارنة باللحوم أو الجبن أو المأكولات البحرية.

وأكدت أنه يكفي أن يتناول الرجل اثنتين من البيض كحد أقصى بجانب تناول الخبز، والألياف، والخضار مثل مخلل الملفوف، والطماطم، والخس، ويمكن تكرار هذه الوجبة عدة مرات في الأسبوع بالتناوب مع الآخرين.

عجة مع طماطم مطهية

أكدت أن وجبة العجة مع الطماطم المطهية تعد أكثر وجبة فطور صحية للرجال، لأن لها تأثير مفيد على وظيفة غدة البروستاتا، كما أنها تزيد من حركة الحيوانات المنوية بسبب الليكوبين الموجود في الطماطم المطهية.

دقيق الشوفان

نصحت خبيرة التغذية بإضافة دقيق الشوفان إلى وجبة الفطور، ويفضل إضافته مع الفاكهة، الموز والتفاح والبرتقال، مع تناول طعام به دهون البروتين لأنه يعطي إحساسا بالشبع، أو إضافة قطعة من الجبن بمقدار 50 جراما حسب وزن الجسم.

جبن وبيض وتوت وموز

قدمت خبيرة التغذية الروسية وجبة أخرى مفيدة للرجال، وتتكون هذه الوجبة من الموز المجفف والتوت بدون فواكه محلَّاة، كما نصحت بأن تشمل هذه الوجبة الحليب وبيضة وقطعة من الجبن.





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Source akhbaar24

