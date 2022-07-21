هزة أرضية تضرب جنوب بنما

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر جنوب بنما.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن الهزة وقعت على بعد 356 كيلومترا جنوب مدينة /بوريكا / ، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية /تسونامي/ جراء الهزة، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
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Source almnatiq
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