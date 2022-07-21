“الصحة” تدشن مشروع التحول من المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى الاستحقاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
برعاية معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبد العزيز الرميح، دشّنت وزارة الصحة أمس, مشروع التحول من تطبيق المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وذلك في مقر الوزارة بالمدينة الرقمية.
ويأتي الاطلاق الفعلي للمشروع بعد نجاح المرحلة التجريبية، التي جرى العمل عليها بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وتُعد “الصحة” من أولى الجهات الحكومية التي بدأت بالعمل في المشروع الذي يرتكز على العمل وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
وتضمن التدشين ورشة عمل شملت مقدم إفتتاحية، إضافة إلى تقرير عن الوضع الحالي للمشروع.
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