المعاملة الحسنة لدى الأسر السعودية سبب إسلام %80 ممن أشهروا إسلامهم لدى جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بينبع

محمد بن مسعود - الدمام -
المناطق_المدينة المنورة
قام وفد من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع من المسلمين الجدد وبعض الدعاة وأعضاء مجلس الإدارة يرأسهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن يحيى النزاوي بزيارة متحف رضوى التراثي بمحافظة ينبع أمس.
اطلع فيها الوفد على أقسام المتحف والذي تضمن ثلاثة أقسام رئيسية المتحف التراثي والبحري والنقدي، وجميعها تكمل بعضها وترسم صورة للماضي الجميل والعادات الأصيلة لدى أسر هذه البلاد المباركة.
وقد سجل المسلمون الجدد إعجابهم بالوثائق والصور التي تتحدث عن لقاء رضوى التاريخي بين الملك عبد العزيز والملك فاروق رحمهما الله في ينبع وهو اللقاء الذي عرف بلقاء رضوى ونتج عنه تكوين الجامعة العربية.
وأوضح النزاوي أن زيارة متحف رضوى التراثي تأتي تعزيزا للصورة المشرقة المرسومة في نفوس المسلمين الجدد عن الأسر السعودية واطلاعهم على التاريخ والتراث الذي تستمد منه تلك الأسر أصالتها.
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وأضاف أن العادات الأصيلة والأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة لدى الأسر السعودية سبب إسلام %80 ممن أشهروا إسلامهم لدى الجمعية.
ووجه النزاوي شكره وتقديره لمدير متحف رضوى التراثي سالم بن عيد الحجوري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والجهود الكبيرة التي بذلها في جمع وإخراج مقتنيات المتحف بهذه الصورة البديعة متمنيا له التوفيق والنجاح.
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