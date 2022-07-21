“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة الباحة, ومحافظات المندق، وبلجرشي, وبني حسن, العقيق, القرى, والأجزاء المجاورة لها.

ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثانية عشر مساءً.