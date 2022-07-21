طريق الهجرة.. شريان حيوي مهم لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

يُعد طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة من الطرق الحيوية والمهمة التي نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لخدمة ضيوف الرحمن؛ والذي يبلغ طوله قرابة 420 كم؛ حيث تم تنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة والسلامة بما يضمن سلامة مستخدميه؛ حيث يسهم الطريق في تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات منها قطاع الحج والعمرة؛ حيث يُعد الطريق هو الخيار الأول لضيوف الرحمن القاصدين لزيارة مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أداء مناسكهم؛ كما يعزز الطريق من الحركة السياحية والاقتصادية واللوجستية.

ويخدم الطريق عددا من القرى والمحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة؛ منها الحناكية ووادي الفرع والأكحل وعددا من المحافظات والقرى والمراكز.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تتمتع بشبكة طرق يبلغ أطوالها 75 ألف كم؛ حيث تعد المملكة من خلال هذه الشبكة في المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفقا لمؤشر البنك الدولي.