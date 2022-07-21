اخبار دوليه – وسائل إعلام: أكثر من نصف الألمان بدأوا يقللون من عدد مرات الاستحمام

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬Bild‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬INSA‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬ألمانيا‭ ‬بدأوا‭ ‬يغسلون‭ ‬أجسادهم‭ ‬مرات‭ ‬أقل‭ ‬وبشكل‭ ‬أسرع،‭ ‬اقتصادا‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭.‬

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الألمان‭ ‬دعوات‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬إشارة‭ ‬المرور‮»‬‭ ‬‮«‬الاشتراكيون‭ ‬الديمقراطيون»الأحمر‮»‬‭ ‬والليبراليون»الأصفر‮»‬‭ ‬و»الخضر‮»‬‭ ‬للتوفيرفي‭ ‬الطاقة‭!‬‮»‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬62‭% ‬من‭ ‬الألمان‭ ‬بدأوا‭ ‬توفير‭ ‬الماء‭ ‬عند‭ ‬زيارة‭ ‬الحمام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬35‭% ‬‮«‬لم‭ ‬يغيروا‭ ‬سلوكهم‭ ‬أثناء‭ ‬الاستحمام،‭ ‬وفق‭ ‬التغيرات‭ ‬الضرورية‭ ‬سياسيا‮»‬‭.‬

ودققت‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يغسلون‭ ‬أجسادهم‭ ‬أقل،‭ ‬يتصدرها‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬33‭% ‬منهم‭ ‬الآن‭ ‬لديهم‭ ‬الوقت‭ ‬فقط‭ ‬للاستحمام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقصر،‭ ‬مما‭ ‬كانوا‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬وأصبح‭ ‬نفس‭ ‬العدد‭ ‬منهم‭ ‬يغسلون‭ ‬مرات‭ ‬أقل‭. ‬أما‭ ‬المجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬فبدأ‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬و18‭% ‬منهم‭ ‬يغسلون‭ ‬مرات‭ ‬أقل‭ ‬وأسرع‭ ‬مما‭ ‬كانوا‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أما‭ ‬ناخبي‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬‭ ‬و»البديل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ألمانيا‮»‬‭ ‬فيتصرفون‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‭: ‬فقرر‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬منهم‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يغسلوا‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭. ‬وتدل‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬28‭ ‬و29‭% ‬منهم‭ ‬بدأوا‭ ‬توفير‭ ‬الماء،‭ ‬مقابل‭ ‬37‭-‬45‭% ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تدل‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬45‭% ‬من‭ ‬الألمان‭ ‬اتخذوا‭ ‬إجراءات‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬المتوفرة‭ ‬لديهم‭ ‬لضمان‭ ‬تدفئة‭ ‬منازلهم‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬‮«‬الشتاء‭ ‬بدون‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬44‭% ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬نيتهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬المرتفعة‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ألمانية‭ ‬سابقا‭ ‬بأن‭ ‬حكومة‭ ‬البلاد‭ ‬خائفة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الغاز‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬حالات‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ألمانية‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬القادم،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬الغاز‮»‬‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬أسعاره‭ ‬بمقدار‭ ‬3‭ ‬مرات‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الشبكات‭ ‬الفدرالية‭ ‬الألمانية،‭ ‬كلاوس‭ ‬ميوللر،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬إن‭ ‬مستوى‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬المستودعات‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‭ ‬لقضاء‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬بدون‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭. ‬وأشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬هناك‭ ‬سيناريو‭ ‬لبقاء‭ ‬ألمانيا‭ ‬بدون‭ ‬الغاز‭. ‬