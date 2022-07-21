تصريحات صادمة من تايسون: سأموت قريبا

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬أسطورة‭ ‬الملاكمة‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬تايسون‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بـ»اقترابه‭ ‬من‭ ‬الموت‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬أثارت‭ ‬تعاطف‭ ‬محبيه‭.‬

وكان‭ ‬بطل‭ ‬الملاكمة‭ ‬الأسبق‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬صاحب‭ ‬الـ56‭ ‬عاما،‭ ‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬مقطع‭ ‬صوتي‭ ‬‮«‬بودكاست‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شون‭ ‬ماكفارلاند‭ ‬معالج‭ ‬الصدمات‭ ‬والإدمان‭ ‬الأميركي‭.‬

وقال‭ ‬تايسون‭: ‬‮«‬سنموت‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬بالطبع‭. ‬عندما‭ ‬أنظر‭ ‬في‭ ‬المرآة‭ ‬أرى‭ ‬تلك‭ ‬البقع‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬وجهي‭ ‬وأقول‭: ‬واو‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحيتي‭ ‬قريب‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تايسون،‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الملاكمين‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور،‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬ثروة‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬السعادة‭ ‬والأمان‭ ‬حسبما‭ ‬يعتقد‭ ‬كثيرون،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬المال‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬لي‭ ‬شيئا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أقول‭ ‬دائما‭ ‬للناس‭ ‬إنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬المال‭ ‬سيجعلهم‭ ‬سعداء‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬شعور‭ ‬زائف‭ ‬بالأمان‭. ‬أنت‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭. ‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنهار‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬تايسون‭: ‬‮«‬تعتقد‭ ‬أنك‭ ‬لا‭ ‬تقهر‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭. ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬أقول‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬المال‭ ‬هو‭ ‬شعور‭ ‬زائف‭ ‬بالأمان‮»‬‭.‬

واكتسب‭ ‬تايسون‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬منذ‭ ‬شبابه،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬بطل‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬تريفور‭ ‬بربيك‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬وعمره‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬58‭ ‬نزالا‭ ‬للمحترفين‭ ‬قبل‭ ‬الاعتزال‭.‬

وتقاعد‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬كيفن‭ ‬مكبرايد‭ ‬في‭ ‬2005‭.‬