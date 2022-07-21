لمرضى السكر والقلب .. ابتكار «صبغة ملابس» لتتبع حالتهم الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استطاع فريق بحثي ابتكار صبغة ملابس موصلة للكهرباء و قابلة للطباعة على ملابس إلكترونية قابلة للارتداء، وذلك بديلا عن الأسلاك الكهربائية.

وباستطاعة هذه الصبغة الجديدة المبتكرة نقل التكنولوجيا القابلة للارتداء إلى جيل جديد، بحيث تدخل تطبيقاته حيز التنفيذ قريبا، لتكون الملابس أكثر ذكاء في تتبع نشاط المستخدمين.

والملابس الجديدة بالصبغة المبتكرة لا تتلف عند دمجها في الملابس حتى مع غسلها مئات المرات.

كما ستساعد هذه الملابس المبتكرة المرضى المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن في تتبع حالتهم الصحية ونشاط علاماتهم الحيوية، مثل نبضات القلب والضغط والسكر.

جدير بالذكر أن هذا الابتكار النادر هو عمل مشترك من مركز أبحاث الإلكترونيات المتقدمة بالمجلس القومي للبحوث في كندا “NRC”، مع معهد أبحاث المنسوجات التايواني”TTRI”.