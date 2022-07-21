لأول مرة في التاريخ .. علاج موضعي لـ«مرض البهاق»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

زفّ د. عبدالعزيز نزار مدني استشاري وأستاذ مساعد بقسم الأمراض الجلدية بجامعة الملك سعود، بشرى سارة لمرضى البهاق.

وقال مدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بشرى سارة لمرضى البهاق.. لأول مرة في التاريخ، علاج موضعي مصرّح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البهاق.

وأضاف د. عبدالعزيز نزار مدني “فخور بزميلي استشاري الجلدية David Rosmarin في أمريكا كونه هو الباحث الرئيسي للدراسة التي عُملت لمرضى البهاق باستخدام هذا العلاج”.