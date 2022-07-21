محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
زفّ د. عبدالعزيز نزار مدني استشاري وأستاذ مساعد بقسم الأمراض الجلدية بجامعة الملك سعود، بشرى سارة لمرضى البهاق.
وقال مدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بشرى سارة لمرضى البهاق.. لأول مرة في التاريخ، علاج موضعي مصرّح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج البهاق.
وأضاف د. عبدالعزيز نزار مدني “فخور بزميلي استشاري الجلدية David Rosmarin في أمريكا كونه هو الباحث الرئيسي للدراسة التي عُملت لمرضى البهاق باستخدام هذا العلاج”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في التاريخ .. علاج موضعي لـ«مرض البهاق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.