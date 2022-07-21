الاتحاد الأوروبي يطالب بتقليص استهلاك الغاز %15

محمد بن مسعود - الدمام - وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ أمس (الأربعاء)، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15% حتى شهر مارس القادم، محذرا من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.

وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضاً في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء)، هدفاً طوعياً لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15%، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.

ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزاميا في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.