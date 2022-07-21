«المركزي الإنجليزي» للبنوك: استعدوا لأوقات أصعب

محمد بن مسعود - الدمام - قال المدير التنفيذي لبنك إنجلترا ناثانيل بنجامين أمس (الأربعاء): «إن البنوك الاستثمارية عليها التأهب لأوقات أصعب عن طريق إبعاد المخاطر على نحو ملائم عن عملائها».

وكشفت بيانات منشورة، أن التضخم في إنجلترا ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما وبلغ 9.4%.

وقال آندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا المركزي: «لن يكون هناك «ماذا لو، أو، ولكن» عندما يتعلق الأمر برفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الائتمان لعملاء البنوك».

وذكر بنجامين أن هناك جيلاً من المصرفيين لا يملكون خبرة سوى في التعامل مع بيئة اقتصادية ميسرة إلى حد كبير عندما حققت البنوك فوائد كبيرة للغاية، والآن على البنوك أن تتعلم كيفية التعامل مع وضع مختلف.