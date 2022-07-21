محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد إلى كأس العالم للمرة الرابعة، وذلك عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 32-28 في المباراة؛ التي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة الآسيوية (17) لمنتخبات الشباب لحساب المجموعة الأولى، وبذلك يتواجد الأخضر الشاب في كأس العالم التي ستقام في ألمانيا، واليونان 2023. ونجح منتخبنا الوطني في الانتصار على حامل اللقب كوريا الجنوبية وحصد النقاط التي قادته للتأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً سعودياً دعم منتخبنا الوطني. مكاسب الأخضر من الفوز على كوريا الجنوبية:

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه للمرة الـ4.. أخضر شباب اليد إلى «العالمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.