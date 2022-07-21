شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقي بنظيره الكيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، مع نظيره الكيني نور الدين حاج، في العاصمة الكينية نيروبي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين النيابة العامة السعودية والنيابة الكينية، في مجال التحقيق والادعاء العام، تتضمن تعزيز أواصر التعاون والتكامل بينهما، وأهمية تطوير العمل المشترك بينهما، في القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة لدى البلدين.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في مجالات الاختصاص، وعقد مؤتمرات وندوات وجلسات عمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بعملهما، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات والمعلومات المرتبطة بعملهما.

وكان النائب العام قد وصل أمس إلى جمهورية كينيا، يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة، بدعوة من النائب العام الكيني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين.