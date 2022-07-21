شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «غوستافو بيترو» بفوزه بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.